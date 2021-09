Uffici di un'azienda trasformati in un dormitorio: scovati quattro stranieri

Gli uffici abbandonati di una azienda all'interno di una palazzina nella zona artigianale di Campodarsego erano diventati meta quotidiana di diversi stranieri. Movimenti che non sono sfuggiti ai vicini di casa, che hanno permesso di individuare gli occupanti abusivi e messo nei guai il proprietario dell'azienda.

Dormitorio

Gli alloggi si trovano in un palazzo di via Galvani, dove gli agenti del reparto operativo della polizia locale della Federazione del Camposampierese si sono presentati nel pomeriggio di venerdì 24 settembre. Dentro i locali, come previsto, c'erano diverse persone. Quattro quelle identificate, tutte di nazionalità straniera ed alcune sprovviste dei documenti. In particolare in uno degli uffici abbandonati era stata ricavata una rudimentale camera matrimoniale dove era ospitata una coppia di nigeriani, mentre al piano superiore, un altro ufficio era stato trasformato in un piccolo appartamento dove vivono da quasi un anno una madre ed il figlio di origini tunisine. I quattro hanno dichiarato di essere ospitati dal titolare della ditta come atto di cortesia, non avendo altri alloggi dove abitare dopo aver perso il lavoro e la casa a causa dell'emergenza Covid-19. La sistemazione è del tutto precaria: le camere sono state ricavate tra gli arredi dismessi della ditta, e gli stranieri utilizzano come bagno i servizi igienici in comune con gli altri uffici della palazzina. Agli atti della polizia locale non risulta presentata alcuna comunicazione di ospitalità in favore dei quattro stranieri, come prevede invece il Testo Unico degli Stranieri quando si affittano locali a qualsiasi titolo a persone extracomunitarie. Pertanto verrà inoltrata una segnalazione all'Ufficio Immigrazione della Questura di Padova. Inoltre la destinazione d'uso dei locali, che originariamente ospitavano gli uffici di una azienda di progettazione intestata al proprietario, non è compatibile con l'uso abitativo degli stessi. Il titolare della ditta quindi rischia ora una multa salata: il nuovo regolamento di polizia urbana della Federazione punisce con una sanzione di 500 euro l'occupazione di locali a fini abitativi aventi invece altra destinazione. Se poi il proprietario non rispetterà la diffida a ripristinare le normali condizioni di utilizzo dei locali entro e non oltre il termine di 48 ore, rischierà una ulteriore sanzione di altri 500 euro.