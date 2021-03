Boom di accessi in pronto soccorso: l'ospedale apre altri due reparti Covid

Aumentano gli accessi al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera tanto che da martedì sono attivi due nuovi reparti Covid. Si tratta di Medicina Generale al 7° piano del Monoblocco e della Terapia Intensiva del Sant’Antonio con 18 posti che tornano a essere a disposizione dei pazienti più gravi come in autunno.

Età media più bassa

Nei Pronto Soccorso della città, dove quotidianamente vengono assistite dalle 250 alle 350 persone, dal primo marzo sono almeno una cinquantina i soggetti che ogni giorno si presentano con sintomi legati al Covid: in media 13 di questi hanno poi bisogno di ricovero cosa che non accadeva sino a due settimane fa. Anche il Pronto Soccorso Pediatrico accoglie quotidianamente circa una 20ina di bambini positivi: fortunatamente nessuno di loro ha avuto bisogno di essere trasferito in reparto ed è stato dimesso e curato a casa. Al primo di marzo tra area non critica, sub-intensiva e rianimazione erano 75 i degenti, passati in pochi giorni a 124. Rispetto a novembre molti più malati arrivano al Giustinianeo già in condizioni critiche tanto da necessitare di cure invasive. Non a caso i letti occupati in terapia intensiva sono passati da 8 a 28 in due settimane.L'età media dei ricoverati è intorno ai 60 anni.

Reparti Covid

Attualmente i reparti Covid in Azienda Ospedaliera sono la Terapia Intensiva al 3° piano del Monoblocco, quella al 5° piano del Policlinico e da ieri anche quella del Sant’Antonio. Per quanto riguarda le semi-intensive sono operative sia quella all’8°, sia quella al 9° piano del Monoblocco (18 posti ciascuna) a cui si aggiungono i reparti di Malattie Infettive (58 posti quasi tutti occupati), la Clinica Medica Prima al 6° piano del Monoblocco (18 posti) e la Medicina Generale del 7° piano (24 posti) che è stata predisposta da ieri e che è pronta ad accogliere eventuali degenti. Sul capitolo vaccini, tra mercoledì e giovedì verrà predisposto un nuovo punto vaccini all’interno del Monoblocco che lavorerà in sinergia con l’Uls 6 Euganea.