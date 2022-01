Tentata rapina nei confronti di due coetanei, 14enne segnalato alla Procura dei minori

Ha tentato di rapinare due suoi coetanei e quando il padre di uno di loro ha cercato di difenderli, la gang ha aggredito anche l’uomo. Lui, il capobanda, ha solo 14 anni.

Il fatto

Giovedì 13 gennaio la Squadra mobile ha notificato l’avviso di conclusione indagini per tentata rapina aggravata a un 14enne padovano, segnalato alla Procura dei minori di Venezia. Lo scorso settembre assieme ad alcuni amici, l’adolescente ha fermato due coetanei per strada, li ha strattonati e minacciati per farsi consegnare un temperino e le poche monete che avevano in tasca. Il padre di una delle vittime è intervenuto e la gang lo ha assalito, spinto a terra. L’uomo ha battuto la testa a terra, riportando una forte contusione. Grazie all’analisi dei social e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori della Squadra mobile sono riusciti a identificare il 14enne.