Baby gang spadroneggia nel centro di Monselice: undici indagati

Intimidazioni, aggressioni, minacce. La baby gang spadroneggiava nel centro di Monselice, creando seri problemi di ordine pubblico. Sono undici i giovani indagati.

L’indagine

All’alba di sabato 5 febbraio i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Abano Terme e della stazione di Monselice hanno dato esecuzione a undici perquisizioni a Monselice ed Este a casa di undici giovani indagati. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Sergio Dini, sono iniziate nell’estate dello scorso anno. Undici giovani di origine magrebina, di seconda e terza generazione, si sarebbero resi responsabili di aggressioni a coetanei e non solo, con l’obiettivo di controllare la piazza di Monselice. Il fenomeno delle baby gang è stato anche oggetto di discussione di una riunione del Cosp svoltosi nella cittadina di Monselice. Alcuni degli indagati sono stati sottoposti al divieto di ritorno nel comune di Monselice, altri hanno ricevuto un Daspo urbano e altri ancora un avviso orale.

I fatti

Diversi gli episodi che vengono collegati agli indagati. Il 5 giugno 2021 alcuni di loro avrebbero preso di mira una coppia di fidanzati che passeggiava nel centro di Monselice senza motivo. Avrebbero accusato la coppia di aver detto frasi razziste e il ragazzo sarebbe stato colpito da un pugno. In un’altra occasione sembra abbiano costretto un loro coetaneo a consegnare le sue scarpe da tennis di marca: dopo qualche minuto la vittima è stata incrociata assieme al padre e anche l’adulto sarebbe stato oggetto di aggressione. Non sarebbero mancati litigi e pestaggi per gelosia, come anche il tentativo di picchiare i carabinieri, intervenuti al supermercato Alì di Monselice per la segnalazione di persone ubriache.