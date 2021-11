Baby gang sorpresa dai carabinieri a distruggere un muro di mattoni: non era la prima volta

La baby gang che si divertiva a danneggiare opere pubbliche è stata individuata dai carabinieri della stazione di Piazzola sul Brenta. Denunciati un 18enne e segnalati alla Procura minorile due sedicenni e un 17enne.

Il fatto

Martedì 16 novembre i carabinieri hanno chiuso le indagini su diversi danneggiamenti avvenuti in zona Piazzola sul Brenta. Un 18enne romeno residente a Piazzola e con precedenti è stato denunciato mentre altri due 16enni e un 17enne della zona sono stati segnalati alla Procura minorile. Nella serata dell’11 novembre la baby gang è stata sorpresa dai carabinieri mentre abbatteva un muro di mattoni lungo 5 metri sulla ciclopedonale Ostiglia. Indagando, i carabinieri hanno scoperto che i giovani in questione sono responsabili anche dei danneggiamenti avvenuti nello stesso luogo tra il 6 e il 7 novembre. Tra l’altro il 18enne e uno dei 16enni sempre lo scorso 11 novembre sono stati trovati in possesso di due bici rubate a Piazzola: sono stati denunciati per furto.