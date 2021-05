Baby gang minaccia e rapina tre coetanei: in 4 sono stati denunciati

Prima hanno aggredito e minacciato un 17enne, accusandolo di aver rubato della droga, poi hanno rubato ad altri due coetanei una bici e una collana.

La rapina

Domenica 23 maggio i carabinieri della stazione di Montegrotto Terme hanno denunciato per estorsione e rapina in concorso un 20enne marocchino residente a Padova, due 17enni di Padova e un 16enne di Torreglia. I quattro hanno aggredito e minacciato un 17enne di Montegrotto, accusato a loro dire di aver sottratto della droga al 16enne della gang. In cambio hanno preteso che la vittima desse loro tutto ciò che aveva in tasca. Non contenti, hanno preso di mira altri due adolescenti a cui hanno rubato una bicicletta e una collana in oro che i carabinieri hanno poi restituito alle vittime.