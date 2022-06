Baby gang "padrona" del quartiere, l'appello del sindaco alle famiglie: «Situazione fuori controllo»

È allarme baby gang a Ponte San Nicolò: da diversi giorni i residenti del quartiere San Leopoldo denunciano gravi episodi di inciviltà che stanno creando allarme sociale.

I fatti

Nella notte tra il 13 e il 14 giugno qualcuno ha pensato bene di dar fuoco anche ad un albero, oltre a danneggiare le giostre dei bambini e a lordare l'intera area con ogni genere di rifiuti. I protagonisti delle scorribande avrebbero un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, sia maschi che femmine, e quando i residenti li invitano a rispettare la quiete, non sono mancate neppure minacce nei loro confronti. Della vicenda sono al corrente i carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti del caso. L'appello del sindaco Martino Schiavon alle famiglie è chiaro: «Seguite maggiormente i vostri figli per evitare situazioni spiacevoli». Il livello d'allerta a San Leopoldo è elevato. Non è la prima volta che i giovani della zona si macchiano di reati e di comportamenti non in linea con la sicurezza urbana.