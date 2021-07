Baby gang rapina due adolescenti: uno della banda ha 11 anni

Li hanno minacciati con dei coltellini multiuso per farsi dare i soldi. Le vittime hanno subito denunciato l'accaduto e i carabinieri hanno individuato in breve tempo i piccoli rapinatori

Giovanissimi, appena 14enni e già provetti rapinatori. Quattro adolescenti hanno rapinato due 16enni al parco: sono stati denunciati.

La rapina

Era il pomeriggio di sabato 17 luglio. Tre 14enni, di cui due residenti a Vigodarzere e uno a Selvazzano Dentro, assieme al fratellino di 11 anni di uno di loro si sono recati ai giardini pubblici di Vigodarzere di via Paolo VI. Qui hanno visto due 16enni del posto: minacciandoli con dei coltellini multiuso si sono fatti dare tutto ciò che le vittime avevano con sé, per un totale di 50 euro. Le due vittime hanno raccontato subito dell’accaduto ai genitori che hanno informato i carabinieri. Le indagini hanno permesso di identificare la baby gang e procedere alla denuncia per rapina in concorso. I carabinieri hanno segnalato all’autorità giudiziaria che l’11enne ha partecipato.