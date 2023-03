Bacchiglione, recuperato il corpo di un quarantenne: è giallo

Il corpo di un’uomo di circa 40 anni, la cui identità rimane ancora ignota, è stato ripescato all’ora di pranzo di domenica 5 marzo dal fiume Bacchiglione, poco distante dalla riva.

Recupero

Al recupero della salma, scoperta da alcuni passanti che stavano facendo una passeggiata nel frequentato lungargine, hanno provveduto i sommozzatori dei vigili del fuoco. Arrivata sul posto anche la polizia scientifica. Dai primi rilievi sembra che sul corpo senza vita ci fossero segni di tagli, ma non è chiaro se abbiano concorso al decesso, le cui cause restano per ora ignote.