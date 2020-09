Badante ruba dalla cassaforte migliaia di euro: l'anziana la scopre e segna le banconote

Conosceva il nascondiglio della chiave e poco alla volta ha portato via i soldi dalla cassaforte. Ma l’anziana ha segnato alcune banconote e fatto denuncia ai carabinieri di Solesino.

La vicenda

Nella giornata di giovedì 10 settembre una 51enne albanese, residente a Sant’Elena è stata denunciata per furto in abitazione aggravato e continuato. La donna era badante presso una signora di 95 anni e dall’ottobre 2019 aveva cominciato a fare dei piccoli “prelievi” dalla cassaforte arrivando alla cifra di 10 mila euro in totale. L’anziana si è accorta degli ammanchi e ha segnato alcune banconote, poi ha chiamato i carabinieri per raccontare il fatto. E quando la 51enne è stata perquisita sono state trovate proprio le banconote segnate: 500 euro in tutto.