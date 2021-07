Picchia l'anziana che assiste, la vittima finisce in pronto soccorso: badante arrestata

Ha colpito l’anziana che accudiva con calci e pugni, facendola finire al pronto soccorso. I carabinieri hanno arrestato una badante di 52 anni.

I fatti

Nella tarda serata di sabato 10 luglio i carabinieri del Norm hanno arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali una 52enne ucraina residente a Padova. La donna, in evidente stato di ebbrezza, ha aggredito l’anziana 87enne che accudiva dopo una banale lite: l’ha colpita con calci e pugni su tutto il corpo, causandole lesioni guaribili in 15 giorni. A quanto pare non era il primo episodio di violenza. Il giudice ha disposto la presentazione alla polizia giudiziaria due volte alla settimana.