Minacce ai genitori, richieste di denaro: scatta l'arresto

Continue richieste di denaro agli anziani genitori, botte, minacce. Un quadro sempre più pesante che domenica 21 agosto 2022 nel tardo pomeriggio è sfociato in autentica violenza. Ormai esasperati gli anziani hanno chiamato il 112. In un appartamento di Bagnoli di Sopra ieri sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Alla vista dei militari dell'Arma il figlio esagitato, 55 anni, invece di tranquillizzarsi, ha continuato a mantenere un comportamento minaccioso nei confronti del padre e della madre.

Dopo inutili tentativi di riportare il sereno in famiglia, il personale in divisa non ha potuto far altro che bloccare l'uomo e trasportarlo in caserma. Dopo aver messo al corrente della vicenda il pubblico ministero di turno, il cinquantacinquenne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Dopo aver trascorso in cella di sicurezza la nottata, è stato oggi processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto con immediata scarcerazione. All'indagato è stata applicata la misura restritiva del divieto di avvicinamento alla casa dei genitori e ai luoghi da loro frequentati.

Sono in corso indagini per capire a cosa serissero i soldi. Si sta scavando nella sua vita privata.