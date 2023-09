Lutto a Bagnoli: è morto l'agente Gianpietro Trombin

Qualche mese fa un malessere e la necessità di effettuare alcune analisi mediche. E' così che Gianpietro Trombin storico agente di Polizia locale del comune di Bagnoli di Sopra ha scoperto di essere stato colpito da un tumore che di fatto non gli ha dato scampo fino al decesso avvenuto ieri 13 settembre in un letto d'ospedale a Schiavonia. Lascia nello strazio la moglie Roberta, il figlio Marco e tutti coloro che nel corso degli anni hanno imparato ad apprezzarne le qualità umane e professionali. A cominciare dai residenti a cui l'agente di Polizia locale dedicava tutto il suo tempo lavorativo per aiutarli a risolvere piccoli o grandi problematiche quotidiane.

Il ricordo

Sconvolto per la grave perdita è apparso il sindaco di Bagnoli, Roberto Milan : «La comunità di Bagnoli di Sopra piange una persona mite e buona. Dietro la sua divisa c'era una persona dai sani principi che metteva al primo posto gli interessi della collettività. Ogni giorno il suo pensiero era rivolto alla vigilanza alle scuole per la sicurezza di bambini e ragazzi. Con lui ho condiviso forti esperienze di amministrazione comunale affrontando problemi di ogni tipo. Come posso dimenticare il periodo in cui abbiamo condiviso l'emergenza migranti. Gianpietro anche nei momenti più tesi e delicati riusciva sempre a trovare le parole giuste per risolvere ogni situazione delicata. Tutto il paese di Bagnoli si stringe con grande affetto attorno alla famiglia, riconoscente per il servizio svolto».Il funerale sarà celebrato sabato 16 settembre alle 9,30 nella chiesa di Bagnoli. Pietro Trombin ha ricevuto nel corso della sua carriera l'onorificenza da parte della Regione per meriti speciali nel servizio delle proprie funzioni d'istituto. Un premio di cui andava molto orgoglioso.