Positiva alla cocaina: l'esito-shock dell'esame compiuto sulla bimba di 5 mesi ricoverata a Padova

Era stata ricoverata a inizio maggio, e il personale medico-sanitario aveva già capito che qualcosa non tornava. Ora questa sensazione si è tramutata in certezza: è risultata positiva alla cocaina la bimba di cinque mesi originaria di Chioggia (Venezia) e che si trova ancora nel reparto di Pediatria dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

I fatti

La scoperta è avvenuta in seguito all'esame di un capello della piccola, che alla luce delle sue condizioni era stata ricoverata d'urgenza nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di via Giustiniani ma che ora fortunatamente è fuori pericolo, tanto da essere stata trasferita da qualche giorno nel reparto ordinario di Pediatria. Un caso, quello della piccola di cinque mesi, che desta ancor più scalpore alla luce degli ultimi accertamenti compiuti, i quali dimostrano che i gravi traumi che hanno portato al suo ricovero siano dovuti a uno scuotimento violento e ripetuto compiuto da qualcuno (non necessariamente uno dei due genitori in quanto la bambina era accudita anche da parenti e conoscenti) con ogni probabilità per provare a farla smettere di piangere. La Procura di Venezia ha aperto sin dal ricovero a Padova - avvenuto il 9 maggio, a due giorni di distanza dalla corsa in pronto soccorso a Chioggia - un fascicolo sul caso della neonata.