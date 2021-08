Ruba abiti in un negozio con una bambina di 11 anni: scatta la denuncia

Una 39enne e una bambina di 11 anni sono state sorprese a rubare in un negozio vestiti e scarpe per un valore di 380 euro. I dipendenti del negozio hanno chiamato i carabinieri

Il furto

Nel pomeriggio di venerdì 13 agosto una 39enne di Borgoricco e una bambina di 11 anni di Vigodarzere sono entrate in un negozio del centro commerciale Il Parco di Camposampiero. Dopo essersi aggirate tra gli scaffali hanno preso vestiti e scarpe per un valore di 380 euro. Poi hanno provato a passare le casse senza pagare ma i dipendenti del negozio hanno visto tutto e hanno chiamato i carabinieri. È scattata la denuncia. La bambina, vista l'età, non è imputabile.