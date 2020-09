Bambino di due anni intrappolato dentro la banca: lo salva la polizia

Per riuscire a liberare il bambino, di soli due anni, rimasto intrappolato nella bussola del prelievo bancomat, c’è stato bisogno dell’intervento degli agenti.

Il fatto

Nella serata di giovedì 2 settembre la polizia è intervenuta in una banca in largo Europa per soccorrere un bambino di due anni rimasto chiuso all’interno del locale adibito agli sportelli bancomat. Arrivati sul posto la dinamica è apparsa chiara. La madre, una 23enne nigeriana e residente a Padova, non l’ha mai perduto d’occhio mentre gli agenti intervenivano per farlo uscire.

Il lieto fine

Gli operatori hanno proceduto subito all’apertura forzata della porta scorrevole con l’equipaggiamento a disposizione, proprio per aiutare il più velocemente possibile il bambino, riconsegnandolo nelle braccia della madre.