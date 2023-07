Banda dei bancomat, arrestato mentre faceva shopping al centro commerciale

Su di lui pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia per l'espiazione della pena di quasi 6 anni di reclusione in seguito alla condanna, divenuta esecutiva, per reati di furto aggravato, ricettazione, riciclaggio, danneggiamento, detenzione e porto di materiale esplodente commessi nel Triveneto ed in Emilia Romagna nell'estate del 2019.

Emanuele Garbin, 48 anni, infatti, faceva parte della banda responsabile di svariati assalti a sportelli bancomat e postamat mediante l'utilizzo di esplosivo, con bottini per diverse decine di migliaia di euro, che era stato disarticolato all'esito di articolate indagini dei Comandi Provinciali Carabinieri di Treviso, Padova e Bolzano, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Padova, in particolare del dottor Roberti. Venerdì, l'uomo, di fatto da tempo irreperibile, è stato rintracciato dai militari dell'Arma di Castelfranco dopo una lunga attività di ricerca. Garbin stava facendo spese in un affollato centro commerciale di Piombino Dese, nel padovano, e quando è stato fermato dai Carabinieri che erano sulle sue tracce non ha opposto resistenza. Al termine delle formalità di rito è stato condotto alla casa circondariale di Padova.