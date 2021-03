Clienti consumano sul plateatico nonostante le norme anti-Covid: bar chiuso 5 giorni

Un cliente che consumava all’esterno del locale ha attirato l’attenzione della pattuglia della sezione volanti, che ha deciso di verificare la situazione del bar.

Le sanzioni

Nel pomeriggio di lunedì 22 marzo i poliziotti hanno controllato un bar in via Sacro Cuore. Sul plateatico un 77enne padovano stava consumando, in violazione delle norme anti-Covid vigenti in zona rossa. Sia lui sia il titolare, un 30enne cinese, sono stati sanzionati. Identificati anche altri 4 clienti, due dei quali sono risultati pregiudicati. Il bar è stato chiuso per 5 giorni.