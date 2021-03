Era il quartier generale di diversi spacciatori: chiuso locale per 30 giorni

Un ritrovo per i pusher che a volte chiedevano l'aiuto di uno dei dipendenti per trasportare in auto ingenti quantità di droga. Il questore Isabella Fusiello ha sospeso la licenza per un mese

Il locale

Nel pomeriggio di mercoledì 3 marzo la polizia ha sospeso la licenza del bar Foster di via Madonna della Salute. Le indagini della Squadra mobile hanno portato alla luce un’attività che si svolgeva all’interno del locale e che nulla aveva a che vedere con il servizio: lo spaccio. Il bar era una sorta di quartier generale dei pusher che si fermavano lì per un po’ e poi si spargevano in giro per la città per vendere droga. Uno dei dipendenti a volte prestava l’auto agli spacciatori quando la quantità di stupefacente era ingente. Le indagini si sono concluse lo scorso 25 febbraio con l’esecuzione di diverse misure cautelari e il sequestro di un grosso quantitativo di droga.

I precedenti

Lo scorso 2 ottobre la titolare è stata sanzionata perché all’interno del bar non venivano rispettate le norme anti-Covid e il locale è stato chiuso per 5 giorni. Tornando un po’ più indietro nel tempo, nel 2019 il personale delle volanti ha identificato 3 clienti, uno dei quali con della droga. In un’altra occasione la polizia è dovuta intervenire per sedare una lite e alcune delle persone coinvolte avevano precedenti penali. Considerato il quadro generale, il questore Isabella Fusiello ha deciso di far chiudere il bar per un mese.