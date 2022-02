Non controlla il Green pass ai clienti, barista sanzionato

Il controllo ha colto di sorpresa il titolare del locale che non ha verificato i Green pass dei clienti. È stato multato.

Il fatto

Giovedì 17 febbraio i carabinieri di Piove di Sacco stavano facendo un servizio di controllo anti-Covid e sono entrati in un bar di via Valerio. Al momento di esibire i Green pass, uno dei clienti non lo aveva e nonostante questo stava consumando all'interno del locale. Il titolare, un 41enne di Piove di Sacco, è stato sanzionato.