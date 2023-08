Di giorno bar e ristorante e di notte discoteche. Denunciati titolari senza licenza

Musica ad alto volume, sprovvisti di licenza, esercizi pubblici trasformati in discoteche, sanzionati i due titolari. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Este insieme ai colleghi della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà tre soggetti, un 34enne ed una 40enne cinesi entrambi residenti a Este, titolare e gestore di un ristorante del posto ed una 41enne di Este titolare di un bar del luogo. I controlli sono stati eseguiti nelle serate del 13-29-30 luglio e del 4 agosto , a seguito di segnalazioni prevenute da alcuni residenti. A seguito dei controlli i Carabinieri hanno accertato di fatto, che gli esercizi pubblici erano stati trasformati senza alcuna autorizzazione amministrativa, in vere e proprie discoteche con tanto di musica ad alto volume ed un numero elevato di giovani. I tre soggetti dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria rodigina di apertura luoghi intrattenimento senza licenza e inosservanza delle prescrizioni. Si tratta del bar Konteiner e del ristorante Sushi Mo & My di Este. Dagli accertamenti conseguenti è emerso che gli stessi hanno esercitato attività di discoteca, con la presenza di numerosissimi giovanissiimi, in assenza delle previste autorizzazioni e certificazioni.