Scomparsa da giorni, forse c'è una pista: un testimone dice di aver visto Barbara Mischi

È scomparsa la sera di martedì Barbara Mischi, 51 anni, di Due Carrare. E ora un testimone potrebbe mettere i carabinieri e i vigili del fuoco che la stanno cercando sulla pista giusta.

La scomparsa

Martedì 10 agosto, la sera, Mischi si è allontanata da casa dopo una lite con il marito. L’ultimo avvistamento è stato all’autogrill San Pelagio Ovest, dopo di che il nulla. La sua bicicletta e il suo cellulare sono stati ritrovati sul ciglio dell’autostrada. Il consorte, preoccupato, ha denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine e ora sembra che possa esserci una pista. Un residente di via Mincana a Due Carrare ha detto di aver visto una donna che poteva essere proprio Mischi. L’avrebbe vista nella mattinata di mercoledì 11 agosto e gli avrebbe chiesto un po’ d’acqua. Ma quando l’uomo è tornato con il bicchier d’acqua, lei era già lontana, verso Battaglia. L’unico tassello che non coincide è la descrizione degli abiti indossati, diversi da quelli che portava la notte della scomparsa.

Le ricerche

Carabinieri e vigili del fuoco stanno mettendo in campo tutti i mezzi possibili, dai cinofili ai droni. Hanno anche il supporto della Protezione civile e ora si comincia ad usare anche i gommoni sul canale Battaglia. Un elicottero è in aria da tre giorni per cercare di avvistare Mischi ed è stato chiesto l’aiuto anche di un cartografo che con altri esperti dei Colli Euganei si occuperà di segnalare tutte le grotte e gli anfratti dove potrebbe nascondersi la donna.