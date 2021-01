Nuovi legali e una criminologa per Mohamed Barbri: il cambio alle porte del processo

Nuovi legali e una criminologa seguiranno Mohamed Barbri, accusato dell’omicidio e della soppressione del cadavere della moglie Samira El Attar.

Il cambio

Il 29 gennaio prossimo avrà inizio il processo a Barbri presso la Corte d’Assise di Rovigo, accusato di aver ucciso la moglie e averne nascosto il cadavere. La scomparsa della donna è avvenuta lo scorso 21 ottobre e ha sconvolto Stanghella, il paesino in provincia di Padova e alle porte di Rovigo dove la coppia viveva ormai da anni. Barbri si è affidato a Riziero Angeletti e Francesco Zacheo, i quali hanno nominato la criminologa forense Anna Vagli in supporto. Ma secondo alcune indiscrezioni, Vagli non sarà l’unico consulente nominato dal nuovo pool difensivo di Barbri.