Barista a processo: diffondeva odio razziale su Facebook

Post violenti e razzisti, per questo l'uomo era stato indagato

E' indagato per il reato di «propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa» e ora, per lui, si avvicina il momento del processo. G.F. classe 1969, barista di Vigonza nel 2020 ha iniziato pubblicare post molto violenti soprattutto verso cittadini stranieri.

Razzismo

«Questi esseri dovrebbero essere messi al muro e fucilati tutti indistintamente», e poi ancora insulti come«Scimmie» o ancora, «Meritano di essere sterminati». C'è anche un macabro riferimento all'Olocausto:«Sarebbe ora di aprire una fabbrica di sapone», il chiaro riferimento ai campi di concentramento. Il barista, se condannato, rischia ora una pena fino a quattro anni di reclusione per aver diffuso idee razziste e averle veicolate attraverso i social.