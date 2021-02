Nella Basilica di Santa Giustina l'ultimo saluto al professor Giuseppe Basso

Si sono svolti, sabato 20 febbraio nella Basilica di Santa Giustina, i funerali del professor Giuseppe Basso. Alla cerimonia presenti trecento persone, quelle che la chiesa può ospitare viste le misure anti Covid. In prima fila la moglie Stefania con i figli Lodovico e Leonardo.

Cerimonia

A fare le veci del sindaco Giordani, fuori Padova per un improvviso impegno, l’assessore Diego Bonavina. Presenti anche gli ex sindaci Flavio Zanonato e Ivo Rossi, il rettore Rosario Rizzuto, il suo predecessore Giuseppe Zaccaria, il prefetto Renato Franceschelli e il presidente del Museo della Medicina, Francesco Peghin. E ancora tante persone comuni, amici, colleghi o semplici conoscenti, attonite e commosse nel dare l’ultimo saluto al professor Giuseppe Basso, per tutti Beppe, già direttore della Clinica di Oncoematologia Pediatrica in ospedale nonché presidente della Fondazione Città della Speranza, scomparso di Covid a inizio settimana all’età di 73 anni, dopo circa un mese di ricovero nel reparto in terapia intensiva.