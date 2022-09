Al Basso Isonzo la filiera perfetta

Sabato 24 e domenica 25 settembre, al Parco dei Girasoli, i tanti che hanno creduto all'idea di produrre pasta e passata di pomodoro 100% biologica e padovana potranno ritirare i prodotti. Il progetto, promosso da Arakè, Campo dei Girasoli e Azienda agricola Terre Prossime, ha ricevuto il sostegno di 400 cittadini e 3 realtà della ristorazione padovana. Sono stati raccolti 14mila Euro di prefinanziamento che sono serviti per produzione e confezionamento. «In tanti hanno creduto alla proposta di produrre grano e pomodoro qui. Sempre più persone comprendono l'importanza delle produzioni locali e la difesa del territorio. E' questa la strada che dobbiamo tornare a percorrere. Anche per questo siamo in prima linea per il riconoscimento del Parco Agricolo Basso Isonzo», ha spiegato Matteo Sandon.