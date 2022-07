Notte di "fuoco": un auto e un ufficio danneggiati dalle fiamme

Due roghi in poche ore. Notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale. Il primo episodio è di ieri 8 luglio 2022 alle 20,30 in via Cataio a Battaglia Terme. Da quanto emerso un incendio è divampato all'interno di un edificio adibito ad ufficio. Al momento del rogo nessuno si trovava all'interno. Non si segnalano feriti. I pompieri di Abano Terme hanno lavorato non poco per aver ragione delle fiamme che nel frattempo hanno coinvolto tutta la struttura. Le forze dell'ordine accorse sul posto hanno tenuto a debita distanza gli inevitabili curiosi. I danni sono ingenti. Sono in corso le indagini per capire cosa possa aver scatenato l'incendio, anche se l'ipotesi più accreditata è quella di un rogo avvenuto per cause accidentali.

Galliera

Stanotte, 9 luglio alle 3 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Galliera Veneta per l'incendio di un'auto finita contro il cancello carraio di un'abitazione che è stato abbattuto. Nell'urto è rimasto ferito l'autista. I pompieri arrivati da Cittadinella hanno spento l'incendio della Volkswagen Golf alimentata a metano, mentre il conducente è stato trasportato in ospedale dal personale medico del Suem 118. Gli accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri. Situazione tornata nella norma dopo le 4.