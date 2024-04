Fermato in auto con la mazza da baseball e una dose di droga

In auto con una dose di droga e una mazza da baseball. Sulla loro strada due uomini hanno incrociato una pattuglia dei carabinieri e sono cominciati i guai. I militari dell'Arma di Battaglia Terme lunedì 22 aprile hanno denunciato in stato di libertà, per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, e segnalato per uso di sostanza stupefacente, un 34enne di origini tunisine. La pattuglia dei carabinieri durante un servizio di pattugliamento del territorio in centro a Battaglia Terme ha notato un’auto di piccola cilindrata con due persone a bordo, in sosta sul ciglio della strada.

Cosa è successo

Il personale in divisa ha voluto approfondire, intuendo che potessero nascondere qualcosa. Una volta che la pattuglia si è fermata a fianco all'auto sospetta, la persona seduta a lato passeggero è scesa dall'auto e si è data alla fuga. E' stata prontamente inseguita dal capo equipaggio, il quale dopo alcuni minuti, al fine di non compromettere la sicurezza del collega lasciato da solo con l’altro fermato, ha desistito. Dopo l’identificazione dell'automobilista, appunto un tunisino di 34 anni, è scattata la perquisizione personale e veicolare. Occultata all’interno dell'abitacolo è stata rinvenuta una mazza da baseball ed una bustina di cellophane contenente un modico quantitativo di hashish. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Inoltre il 34enne è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore.