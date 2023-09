Con il coltello in tasca, denunciato ventiquattrenne

Armato di coltello per le strade del centro di Battaglia Terme si è imbattuto in un posto di controllo dei carabinieri. Nei guai ieri sera 4 settembre è finito un tunisino di 24 anni domiciliato a Battaglia. La pattuglia dell'Arma vedendolo passeggiare in paese hanno deciso di identificarlo. Ai militari non è passato inosservato un certo nervosismo espresso dal nordafricano durante l'accertamento. E' stato così deciso di procedere anche ad una perquisizione personale.

Il coltello

Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello tascabile lungo 15 centimetri con lama lunga 6,5 centimetri che è stato sequestrato. L'uomo è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato all'autorità giudiziaria per porto d’oggetti atti ad offendere. Alle legittime domande del personale in divisa l'indagato non ha fornito particolari spiegazioni su quella scomoda presenza in tasca. Servizi di pattugliamento del territorio proseguiranno senza sosta anche nei prossimi giorni al fine di tutelare la sicurezza pubblica e reprimere i fenomeni di spaccio e furti in abitazione.