Controllo stradale dell'Arma: spunta la cocaina

Ancora un'operazione antidroga messa a segno dai carabinieri della Compagnia di Abano. Ad operare sono stati i militari del Radiomobile nella notte tra il 6 e il 7 maggio nel territorio di Battaglia Terme. Recuperata sostanza stupefacente e denunciati due tunisini già conosciuti alla giustizia per precedenti reati. Quando i sospettati hanno visto l'auto dei carabinieri non hanno avuto alcun margine per defilarsi ed eludere il controllo.

La cronaca

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Abano Terme hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due cittadini tunisini di 20 e 35 anni entrambi domiciliati a Pernumia, con precedenti di polizia. La pattuglia nel corso della notte, durante un servizio perlustrativo, ha notato un’auto Citroen C3 transitare per il centro del paese procedendo al controllo. Visto l’atteggiamento nervoso degli occupanti del veicolo i militari hanno deciso di perquisirli. I sospetti erano fondati visto che sono spuntati nelle tasche del 24enne 10 involucri contenenti complessivamente 7 grammi di cocaina e la somma di 160 euro, probabile provento di spaccio. Il suo amico 35enne è stato invece trovato in possesso di 215 euro, anche questi ritenuti provento di precedente attività illecita. Soldi e droga sono stati sequestrati e la coppia dovrà rispondere dei fatti contestati all’autorità giudiziaria di Padova.