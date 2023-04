Litiga con un operatore e lo ferisce con un'accetta

Ospite di una comunità minaccia un operatore, denunciato. I carabinieri della locale stazione di Battaglia Terme hanno indagato un cittadino nigeriano di 31 anni ospite di una comunità per il reato di lesioni aggravate. Soltanto l'intervento di una pattuglia dell'Arma ha evitato che la situazione potesse degenerare. I fatti si sono consumati il 10 aprile. Nulla faceva presagire ad un epilogo così violento. La situazione è sfuggita di mano per futili motivi.

L'indagine

L’indagine ha preso avvio dopo la querela sporta da un operatore sociale del centro di accoglienza, dove nei giorni scorsi lo straniero per futili motivi aveva minacciato ed aggredito fisicamente con un’ascia spaccalegna l’addetto provocandogli una lieve ferita. L’accetta è stata posta sotto sequestro e l’uomo denunciato. Non è dato sapere cosa abbia scatenato la furia dell'aggressore. La scena è avvenuta di fronte a numerosi testimoni. Per pura casualità il ferito è stato medico e giudicato guaribile in pochi giorni. I controlli nella struttura da ora in poi saranno ancora più serrati per evitare che nell'immediato futuro possano capitare episodi analoghi.