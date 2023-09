Pistola lanciarazzi modificata: 77enne arrestato

Trovato in possesso di una pistola lanciarazzi modificata. Arrestato in flagranza un 77enne del posto per porto abusivo di armi. Nel pomeriggio di ieri primo settembre i carabinieri a Battaglia Terme, a seguito di un controllo di routine, hanno effettuato una perquisizione al domicilio dell’uomo. Qui i militari hanno trovato e sequestrato una piccola pistola lanciarazzi la cui canna e il tamburo erano stati modificati.

Indagini in corso

Sono in corso indagini per capire cosa volesse fare l'anziano con quell'arma. Sta di fatto che dopo un'attenta attività fatta di confidenze raccolte sul territorio i militari della Compagnia di Abano hanno effettuato il sequestro. Al momento del sopralluogo l'indagato non ha proferito parole a fronte delle legittime domande del personale in divisa. Si sarebbe limitato solo a riferire di non aver fatto nulla di male. Parziali giustificazioni che non gli sono bastate ad evitare i provvedimenti di legge.