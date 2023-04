Si scaglia contro un carabiniere e gli sferra un cazzotto: arrestato

Ennesima lite tra madre e figlio per futili motivi. Un vicino di casa, spaventato per le urla, ha chiamato il 112. L'intervento dei carabinieri avvenuto ieri sera 20 aprile si è concluso con un arresto e un militare costretto alle cure del pronto soccorso. Indagini in corso per capire cosa abbia scatenato la rabbia del figlio contro l'anziana madre, sta di fatto che l'intervento delle forze dell'ordine è stato decisivo per salvare la vittima da una situazione che iniziava a diventare pericolosa.

Il racconto

Ha sferrato un pugno ad uno dei due carabinieri intervenuto a sedare una lite. Arrestato quarantotteenne del posto. I carabinieri della Radiomobile di Abano Terme sono stati inviati dal centralino del 112 a sedare una lite in famiglia allertati dai vicini di casa che sentivano gridare. Arrivati sul luogo della segnalazione a Battaglia Terme i militari hanno tentato di calmare gli animi cercando di mettersi in mezzo tra l’uomo e sua madre. L’esagitato però, accecato dalla rabbia per la discussione in atto, si è accanito contro i carabinieri sferrando calci e pugni contro uno degli operanti. Ai carabinieri non è rimasta altra scelta che bloccarlo e arrestarlo. Dovrà rispondere all’autorità giudiziaria del reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.