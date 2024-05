Ruba la bicicletta ad un ragazzino, ma viene acciuffato da un carabiniere in pensione

Pensava fosse un gioco da ragazzi rubare una bicicletta ad un ragazzino. Il malvivente non aveva messo in conto che nella zona teatro del reato si trovava un militare in congedo che non ha esitato ad inseguirlo e acciuffarlo. Carabiniere in pensione si è accorto che uno straniero stava mettendo a segno il furto di una bicicletta e non ha esitato ad inseguirlo fino a bloccarlo. Ne è nata una colluttazione che si è conclusa con l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri che ha arrestato il ladro. E' successo tutto ieri pomeriggio 6 maggio in pieno centro a Battaglia Terme.

La cronaca

I carabinieri della locale stazione di Battaglia Terme hanno arrestato in flagranza per rapina impropria un cittadino marocchino 36enne residente a Solesino, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso del pomeriggio, è giunta alla linea del 112 una chiamata da parte di un 14enne del posto che ha riferito di aver appena patito il furto della bicicletta. Un carabiniere in pensione ha notato la scena e si è messo all’inseguimento del 36enne. Quando la pattuglia è arrivata ha collaborato attivamente con il collega in pensione che raggiunto il fuggitivo ha dovuto faticare non poco per bloccarlo ed impedirgli la fuga. La bici è stata recuperata e l’arrestato è stato posto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida da tenersi con rito direttissimo.