Nebbia fitta: furgone investe ciclista. Il ferito ricoverato in condizioni disperate

Grave incidente stradale oggi alle 6 del mattino lungo Ss 16 "Adriatica" all'altezza della frazione Rivella a Battaglia Terme. Un ciclista è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Radiomobile di Abano il ferito, trentenne originario del Gambia, stava procedendo lungo la strada in sella alla sua bicicletta. Ad un tratto è sopraggiunto un furgone Fiat Doblò. Il conducente, forse tradito dalla nebbia che a quell'ora riduceva al minimo la visibilità, non si è accorto del ciclista e l'ha preso in pieno. Lo straniero è stato scaraventato nel fossato che scorre lungo la carreggiata. L'automobilista si è subito fermato e ha chiesto l'intervento dei soccorritori. Sul posto è giunto il personale medico del Suem 118 che dopo aver stabilizzato il ferito l'ha trasportato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono definite critiche. I mezzi incidentati sono stati sequestrati in attesa di avere un quadro definitivo delle condizioni del trentenne. Come da prassi l'investitore è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.