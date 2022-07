Beve caffè a "scrocco": la trovano poco dopo con la droga in tasca

Si è messa nei guai per un caffè e un accendino non pagato. Ieri, 8 luglio 2022, una donna di 38 anni residente a Rubano in provincia di Padova è andata al bar Bicocca di via Risorgimento a Noventa Padovana. Ha bevuto un caffè e ha preso un accendino, poi si è allontanata "dimenticandosi" di saldare il conto. La barista ha chiamato il 112 per segnalare l'accaduto. Una pattuglia dell'Arma della stazione di Pionca di Vigonza l'ha intercettata poco distante dal locale in via San Marco a Ponte di Brenta. Dopo averla identificata, è stata perquisita. Dalla sua borsetta sono spuntate tre "palline" di eroina per complessivi 2,65 grammi. I carabinieri hanno così deciso di procedere anche ad una perquisizione domiciliare e si sono recati alla sua abitazione di Rubano. Qui sono stati rinvenuti ulteriori 0,42 grammi di hashish e 1,72 grami di marijuana. La droga è stata sequestrata mentre la donna è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.