Vede un ragazzo in sella alla bici che gli era stata rubata e chiama i carabinieri

Lo ha visto passare, non ci poteva credere: un ragazzo pedalava sulla sua bicicletta, rubata solo un paio di settimane fa. E ha chiamato subito i carabinieri.

Il fatto

Nella serata di giovedì 1 luglio un uomo di Piazzola sul Brenta ha visto passare un giovane 18enne di origine romena in bici. Fin qui nulla di strano. Se non che ha riconosciuto la bici: era la sua, rubata lo scorso 22 giugno. Così ha chiamato i carabinieri che si sono messi alla ricerca del ragazzo. Lo hanno trovato a Villafranca Padovana e durante la perquisizione sono saltati fuori un coltello con lama lunga 11 centimetri e alcuni arnesi atti allo scasso. Quindi oltre alla denuncia per ricettazione si sono aggiunte quelle di porto di oggetti atti a offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.