Non si può pagare il biglietto sul bus? Si è accomodato e ha preteso comunque di viaggiare

Voleva pagare il biglietto a bordo dell’autobus e quando l’autista ha spiegato che non si poteva a causa delle disposizioni anti-Covid, si è seduto pretendendo di viaggiare senza pagare. Con la biglietteria ancora aperta.

Il fatto

Nella serata di mercoledì 10 febbraio un 29enne nigeriano è salito a bordo di un autobus alla fermata di viale della Pace. Ha chiesto all’autista un biglietto ma questi gli ha spiegato che non si poteva: per garantire una minor probabilità di contagio gli autisti non vendono più i biglietti a bordo. Tuttavia, ha fatto notare il conducente, la biglietteria a quell’ora era ancora aperta e si trovava a pochi metri di distanza quindi avrebbe fatto in tempo ad andare a comprare un biglietto lì. Per tutta risposta, il 29enne si è accomodato su un sedile. L’autista gli ha detto di scendere e andare a comprare il biglietto, non poteva viaggiare senza. Ma il ragazzo non si è mosso così è stata chiamata la polizia che ha denunciato il 29enne per interruzione di pubblico servizio dato che l’autobus ha accumulato un ritardo di mezz’ora: a bordo c’erano altri 6 passeggeri.