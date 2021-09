Bimba si perde in mezzo alla fiera, grosso spavento a Villanova di Camposampiero

Ha preso davvero un grosso spavento. La bimba infatti si è persa alla fiera Villanova di Camposampiero, non trovava più la sua mammma. Fortunatamente una pattuglia di agenti della Polizia Locale l'ha trovata e ha allertato gli organizzatori. Dopo pochi minuti è arrivata la madre, che, nel frattempo, l'aveva cercata ovunque.

Spavento

La piccola si era persa venerdì verso le 22.00 all'interno della sagra di Villanova, particolarmente affollata vista la bella serata, e non trovava più la sua mamma. Sul posto era presente anche il Sindaco di Villanova di Camposampiero, Cristian Bottaro. Grazie all'immediato passa parola che si è creato tra i numerosi ospiti della sagra, alcuni residenti hanno riconosciuto la bimba ed indicato agli agenti i genitori, una coppia di stranieri che da tempo vive a Villanova, i quali nel frattempo si aggiravano tra le giostre alla ricerca della loro bimba. Così lo sfortunato episodio si è potuto concludere felicemente nel giro di pochi minuti, quando l'agente della Polizia locale ha riconsegnato la bimba felice in braccio alla sua mamma. Tutto si è risolto, per fortuna, solo con un grosso spavento.