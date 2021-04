Controllo della polizia al Pace Park, diventato luogo di bivacco: quattro persone finiscono nei guai

Giacigli di fortuna e immondizia erano sparsi qua e là nell'area. Quattro persone di origine straniera e irregolari sul territorio sono state accompagnate in questura per l'identificazione e le pratiche di rito

La polizia ha effettuato un sopralluogo nell’area Pace Park, noto luogo di ritrovo per sbandati e spacciatori. E quattro persone sono finite nei guai.

Il controllo

Nella mattinata di mercoledì 31 marzo due equipaggi della polizia hanno effettuato una bonifica del Pace Park. All’interno c’erano giacigli di fortuna e immondizia, oltre ad alcune persone che bivaccavano. Si trattava di due tunisini, entrambi destinatari di un ordine del questore e uno dei due anche del divieto di dimora in Veneto, un cittadino del Togo e un nigeriano, tutti e quattro irregolari. Sono stati accompagnati in questura e dopo le pratiche di rito gli ultimi due sono stati colpiti da decreto di espulsione. Nei prossimi giorni il titolare dell’area sarà contattato per la bonifica e la messa in sicurezza del luogo, in modo che non si crei più occasione di bivacco.