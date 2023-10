Si becca con l'autista dell'autobus e poi blocca tutti i treni alla stazione, in manette 44 enne

Crea scompiglio presso la stazione ferroviaria, arrestato dai Carabinieri. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Piove di Sacco hanno arrestato un 44enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia a incaricato di pubblico servizio, interruzione di pubblico servizi e atti osceni in luogo pubblico. I fatti sono verificati nel primo pomeriggio presso la stazione ferroviaria di Piove di Sacco dove era stata segnalata una lite tra il conducente di un autobus ed uno dei passeggeri in stato di agitazione che ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri. Sul posto, i militari apprendevano che vi era in atto una lite tra il conducente dell’autobus ed un soggetto nordafricano che poco prima aveva molestato i passeggeri mostrando le parti intime. L’uomo dopo aver minacciato l’autista dell’autobus scendeva dal mezzo dirigendosi in velocità sui binari paralizzando il traffico ferroviario in transito. Solo grazie all’intervento dei Carabinieri e con l’ausilio del personale medico del 118 si riusciva a riportare alla calma l’uomo e a portarlo via dai binari. Successivamente l’uomo condotto all’esterno dell’area ferroviaria, nelle fasi dell’identificazione opponeva attiva resistenza fisica nei confronti dei militari ed una volta immobilizzato è stato arrestato. L’uomo dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria dei fatti contestati.