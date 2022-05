Bloccato, non riesce a proseguire sulla ferrata: raggiunto in elicottero

Ha rischiato grosso ma alla fine gli è andata bene. E' inatti stato recuperato ed è incolume il padovano recuperato dal soccorso alpino e speleologico trentino sulla ferrata "Signora delle Acque", al Passo di Ballino, mercoledì 11 maggio. L'uomo ha chiamato il 112 intorno alle15.45 perché, a un centinaio di metri dall'attacco della ferrata non era più in gradi di proseguire. Non poteva più né salire e neppure scendere.

Giudicarie

Sul posto sono arrivati gli operatori della stazione delle Giudicarie esteriori che hanno raggiunto il punto più vicino per aspettarlo. Dalla centrale è stato richiesto l'intervento dell'elicottero, perché la persona non rispondeva più al telefono.

Elisoccorso

Arrivato sul posto, il tecnico di elisoccorso è stato verricellato nel luogo in cui si trovava l'uomo, lo ha rassicurato e calato per circa 30 metri per poi affidato agli operatori del soccorso alpino. L'uomo è stato sottoposto a un controllo del medico intervenuto, ma non è stato necessario il ricovero.