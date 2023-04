Attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico in città: tensione e caos in mattinata

Erano solo in tre eppure sono bastati per scatenare il caos: nuova azione dimostrativa del collettivo Ultima Generazione, con un trio di attivisti che intorno alle ore 8.15 di oggi, mercoledì 12 aprile, si sono sdraiati sulle strisce pedonali di via Ugo Bassi, all'altezza dei dipartimenti di Matematica e di Scienze economiche e aziendali dell'Università di Padova, bloccando letteralmente il traffico.

Blocco

Un blitz che non è affatto andato giù a molti degli automobilisti trovatisi improvvisamente imbottigliati: alcuni di loro, oltre ad avvicinarsi ai tre militanti urlando improperi e provando a far capire che così arrecavano loro un danno, hanno anche preso di forza e strappato gli striscioni del trio, che aveva scelto quel polo universitario per denunciare quello che loro stessi definiscono «il mancato impegno dell'ateneo e del mondo accademico in generale dinanzi al cambiamento climatico». Il blocco stradale è durato una ventina di minuti: i carabinieri hanno infatto spostato di peso - e identificato - i tre attivisti qualche minuto dopo le ore 8.30, consentendo così la ripresa della circolazione anche se l'intera area ha subìto pesanti rallentamenti a causa del "fuori programma".