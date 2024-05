Bmw con a bordo tre giovani esce di strada e si ribalta

Alle 20:40 di sabato 11 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via della Croce nel comune di Cervarese Santa Croce per soccorrere tre giovani finiti con un’auto fuoristrada. I pompieri, che sono arrivati da Abano Terme, hanno dapprima messo in sicurezza l’auto per poi estrarre due donne e un uomo che erano rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo della macchina, una Bmw. L'incidente è avvenuto su un rettilineo di via della Croce, al confine tra i comuni Cervarese e Teolo.

La ragazza alla guida e il ragazzo si trovano in prognosi riservata ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Entrambi, la conducente e il passeggero, sono di Padova. Per quanto riguarda l'altra passeggera, la ragazza che si trovava seduta dietro al momento dell'uscita di strada dell'auto, ha riportato ferite lievi ed è stata immeditatamente sottoposta a cure presso il pronto soccorso di Abano e poco dopo dimessa.