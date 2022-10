Al Bo cerimonia solenne per l'ultimo saluto al professor Pozzan

Si sono svolti nel cortile del Palazzo del Bo, in forma solenne, i funerali del professor Tullio Pozzan, già Professore Straordinario di Patologia Generale dell'Università di Ferrara e Professore Emerito di Patologia Generale dell'Università degli Studi di Padova.

Il professore, 73enne, aveva scoperto il sistema di comunicazione fra le cellule grazie ai livelli di calcio presenti. Uno studio che accelerò la sua fama nel mondo, portandolo a condurre ricerche con Roger Y.Tsien (Nobel per la Chimica 2009) e ad entrare nel 2018 nella Royal Society di Londra. Pozzan è stato professore ordinario di Patologia generale all'Università degli Studi di Padova dal 1986, mentre dal 1992 al 2003 è stato poi direttore del Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e in seguito direttore dell’Istituto Cnr di Neuroscienze.

Per l'ultimo saluto in tantissimi si sono dati appuntamento nella storica sede dell'Università. A dare l'ultimo saluto i famigliari, la Magnifica Rettrice, Daniela Mapelli insieme al suo predecessore, Rosario Rizzuto che con il professore aveva anche lavorato. Poi tanti volti legati all'Ateneo ma anche facce note come la professoressa Antonella Viola, l'attore Marco Paolini e l'ex sindaca di Padova, Giustina Destro.