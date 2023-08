Ubriaca fradicia al volante, "pizzicata" dai carabinieri e denunciata

Nella serata tra il 23 ed il 24 agosto, nei territori del Piovese e del Montagnanese, i carabinieri sono stati impegnati nella conduzione di un servizio straordinario di controllo del territorio, volto al contrasto degli eccessi tra i più giovani, effettuando controlli anche nei parchi e zone frequentate dalla movida, nei comuni di Piove di Sacco, Agna, Correzzola, Codevigo e Legnaro nonché Montagnana ed Este.

I numeri

Nel corso delle operazioni che hanno visto l’impiego di pattuglie delle stazioni competenti per territorio coadiuvate da una unità cinofila di Torreglia con l’impiego del cane “Corina”, sono stati controllati oltre 90 veicoli e identificate 115 persone, ispezionati 7 esercizi pubblici, 10 persone sottoposte a restrizioni, contestate 9 violazioni al Codice della Strada con ritiro di 2 patenti, sequestrati circa 200 grammi di sostanza stupefacente.

Gli episodi più significativi del Piovese

Nel corso del servizio i militari della Compagnia di Piove di Sacco hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Padova un cittadino italiano 48enne residente a Chioggia. L’uomo alla guida del proprio mezzo, palesemente in stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, alla domanda di sottoporsi al test alcolemico, ha rifiutato l’accertamento. Patente ritirata. Un cittadino italiano 37enne residente a Piove di Sacco, controllato alla guida dell’auto e sottoposto al test alcolemico è risultato positivo con un tasso pari a 0,82 g/lt. Patente ritirata. Un marocchino 30enne in Italia senza fissa dimora, controllato a piedi, non ha esibito alcun documento, per tale motivo è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano. I carabinieri hanno inoltre sanzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura di Padova, quali assuntori di sostanza stupefacente un italiano 22enne residente a Cartura, trovato in possesso di 2,1 grammi di hashish e un cittadino italiano 21enne residente a Codevigo, con 2,65 grammi di hashish.

L'attività nelle zone di Este

I militari dell'Arma hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Rovigo un cittadino italiano 21enne residente a Megliadino San Vitale, in quanto fermato alla guida del proprio veicolo, all’atto del controllo, con un movimento repentino ha nascosto in tasca una bustina contenente 1,19 grammi di marijuana. Un cittadino ucraino 24enne residente a Lozzo Atestino, sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 0,58 grammi di cocaina e nel vano porta oggetti è stato trovato un coltello a serramanico lungo 20 centimetri. E' stato denunciato oltre che per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti anche per porto di oggetti atti ad offendere. Nei guai anche una cittadina italiana 43enne domiciliata ad Anguillara Veneta, fermata a Boara Pisani alla guida del proprio veicolo sottoposta al test alcolimetro è risultata positiva con tasso pari a 2,08 g/lt, oltre quattro volte il limite consentito dal Codice della Strada. Patente ritirata. Sottoposta a perquisizione all’interno del veicolo, è stato rinvenuto un pacchetto di sigarette vuoto contenete 4,86 gr di marijuana. Estesa la perquisizione anche al domicilio i militari hanno recuperato altri 1,3 grammi di marijuana. Nella rete dei carabinieri della Compagnia di Este è finito anche un cittadino marocchino 24enne in Italia senza fissa dimora, controllato in centro a Casale di Scodosia. Non ha esibito alcun documento di identificazione. E' stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano. Inoltre sono stati sequestrati a carico di ignoti, occultati nella siepe pertinente ad un supermercato di Montagnana, zona frequentata da soggetti dediti allo spaccio alla chiusura dello stesso, in tre punti diversi, tre involucri del peso di 8,43 grammi di cocaina, sei pezzi di hashish del peso complessivo di 175,38 grammi oltre alla somma di 430 euro.