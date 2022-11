Agli arresti domiciliari continuava comunque a spacciare

Pur essendo agli arresti domiciliari, proseguiva nella sua illecita attività di spaccio. L'hanno scoperto i carabinieri durante un normale controllo.

I fatti

Ieri a Stanghella i militari dell'Arma della stazione di Boara Pisani hanno denunciato un marocchino di 32 anni recluso al suo domicilio. Quando i militari hanno suonato alla sua porta hanno subito notato come il nordafricano fosse piuttosto nervoso. Da un controllo dell'appartamento hanno rinvenuto 51 grammi di hashish suddivisa in tre parti e 2,5 grammi di cocaina divisi in cinque dosi. La droga è stata sequestrata mentre l'indagato è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Sono in corso accertamenti per capire se il trentaduenne ricevesse direttamente a casa gli assuntori per vendergli la sostanza stupefacente nonostante le restrizioni a cui è sottoposto.