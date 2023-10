Auto in fiamme davanti alla caserma, il maresciallo doma il rogo

Un'auto in corsa ha preso fuoco a due passi dalla stazione dei carabinieri di Boara Pisani. Le due persone a bordo, marito e moglie, terrorizzate, sono scese al volo e si sono messe in salvo. Dalle telecamere della centrale operativa della stazione, il maresciallo Matteo Casadidio ha notato la scena e, dopo aver preso un primo estintore, è uscito in strada per prestare il primo soccorso. E' successo tutto ieri mattina, 14 ottobre. Gli occupanti dell'auto, una Bmw X3 del 2001 che aveva effettuato il tagliando solo il giorno prima, sono rimasti miracolosamente illesi e nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Le cause che hanno portato al rogo potrebbero essere riconducibili ad un guasto all'impianto elettrico.

La cronaca

Il maresciallo, vedendo sul monitor delle telecamere un'auto in fiamme e due coniugi in fuga, è subito uscito con l'estintore. A quell'ora la strada di fronte alla caserma, complice anche il bel tempo era piuttosto trafficata. Con un primo estintore il comandante di stazione ha cominciato a spegnere le fiamme che nel frattempo hanno interessato il cofano. Scaricato il primo estintore, visto che il rogo era ancora ben evidente, Matteo Casadidio è tornato in caserma a prendere un secondo dispositivo anti incendio. L'ha svuotato completamente sul vano motore riuscendo di fatto a domare il rogo. Così facendo il sottoufficiale ha evitato che si potesse evitare un'esplosione che avrebbe potuto provocare non pochi danni. Mentre le operazioni di spegnimento si stavano concludendo, davanti alla caserma dei carabinieri sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Poi il mezzo è stato portato via dal carroattrezzi.