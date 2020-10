Arrivano le body cam per la polizia locale della Federazione del Camposampierese

Body cam sulle divise degli agenti della Federazione del Camposampierese: il nuovo strumento tecnologico, capace di registrare immagini ed audio, arricchirà a breve la dotazione degli uomini e delle donne della polizia locale. Lo scorso 21 settembre è stato approvato dalla giunta della Federazione l’uso delle body cam per la polizia locale.

La sperimentazione

Inizialmente saranno utilizzati in via sperimentale 10 dispositivi assegnati a un numero ristretto di operatori che le indosseranno sulle proprie divise. Si tratterà di verificarne le potenzialità essendo in grado di registrare immagini e audio durante il servizio svolto dal personale assegnato alla sicurezza urbana (polizia giudiziaria e di pronto intervento) che opera in situazioni complesse e ad alto impatto. I dispositivi che potranno essere attivati per decisione autonoma dell’operatore, potranno essere utili anche nell’ambito dei controlli stradali, per la potenziale pericolosità della viabilità lungo specifici tratti stradali. «L’uso delle body cam – commenta il comandante Antonio Paolocci – sarà sperimentato per un mese e se servirà anche più, e se i riscontri saranno positivi, questi dispositivi faranno parte della dotazione degli agenti in via continuativa, come valido strumento a tutela della comunità, costituendo ad oggi la più oggettiva e affidabile forma di ricostruzione della realtà». Le body cam tutelano sia gli agenti sia i cittadini, consentendo di verificare il corretto operato. Le regole d’utilizzo in quanto a modalità, tempi, luoghi, trattamento dati e riservatezza in materia di privacy, sarà regolamentato da un apposito disciplinare che, prima della loro eventuale definitiva introduzione, sarà sottoscritto in condivisione con le parti sindacali. «Il ruolo crescente che la polizia locale va assumendo nelle politiche di prevenzione e controllo del territorio della Federazione si ha anche grazie all’incremento della dotazione organica, di una professionalità sempre più ampia e della disponibilità di nuove strumentazioni è motivo di grande soddisfazione per la Federazione» dice il presidente della Federazione e sindaco di Massanzago, Stefano Scattolin.