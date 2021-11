Bolsonaro ad Anguillara Veneta, il saluto del presidente brasiliano all'arrivo in paese

Jair Bolsonaro è arrivato pochi minuti dopo le 12 ad Anguillara Veneta per ricevere la cittadinanza italiana: il saluto ai suoi connazionali presenti all'esterno di Villa Arca del Santo.

Ad Anguillara Veneta è infatti il Bolonaro Day. Giornata piovosa, un po’ nebbia, lo scenario che attende il Presidente Jair Bolsonaro reduce dal G20 di Roma è quello tipico dell’autunno da queste parti. A portare colore ci pensano i tanti che sono arrivati fino qui. In centinaia in piazza, per protestare contro la decisione del Consiglio Comunale di conferirgli la cittadinanza onoraria. Tanti anche da da fuori Veneto. Ci sono esponenti del Pd locale, di Rifondazione, Articolo Uno e Potere al Popolo. Ma ci sono anche tante persone comuni, associazioni e rappresentanti dell’Anpi. Ci sono anche i sostenitori di Bolsonaro però, e non ci sono dubbi, ascoltandoli, di come e quanto sia diviso il popolo brasiliano. A loro ha dedicato il bagno di folla che si è concesso appena giunto alla Villa Arca del Santo.

[Articolo in aggiornamento]